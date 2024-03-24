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11:18, 24 марта 2024Россия

Спасшему более ста человек из «Крокуса» подростку вручат медаль мусульман

Муфтий Гайнутдин наградит 15-летнего Ислама Халилова за вывод людей из «Крокуса»

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Духовный лидер мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время пятничной молитвы в Соборной мечети в Москве наградит 15-летнего Ислама Халилова за действия во время атаки террористов на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает Telegram-канал РБК.

Подросток подрабатывал в гардеробе площадки и во время нападения смог, действуя в соответствии с инструкцией, вывести из помещения более ста человек. Он получит медаль мусульман России «За заслуги».

Воскресенье, 24 марта, объявлено в России днем национального траура. По последним данным, в результате нападения погибли 133 человека, более 150 пострадали. Разбор завалов продолжается.

Нападавших задержали накануне в Брянской области. Они доставлены в Москву, где суд должен рассмотреть ходатайство о заключении подозреваемых под стражу. В районе Басманного суда усилены меры безопасности.

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      Платон Щукин
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