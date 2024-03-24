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10:32, 24 марта 2024Силовые структуры

В центре Москвы усилили меры безопасности

Возле Басманного суда в центре Москвы усилили меры безопасности

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Возле Басманного суда в центре Москвы, который может рассмотреть ходатайство о заключении под стражу подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», усилили меры безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, вокруг здания выставлены металлические заграждения и дежурят полицейские. Уточняется, что заграждения начали устанавливать еще накануне.

Ранее стало известно, что четверо подозреваемых в теракте в Красногорске находятся на допросе в Следственном комитете России. Мужчин привезли в двух автозаках. Ожидается, что следствие должно выйти с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Всем четверым грозит пожизненное лишение свободы.

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      Варвара Кошечкина
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