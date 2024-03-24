Возле Басманного суда в центре Москвы усилили меры безопасности

Возле Басманного суда в центре Москвы, который может рассмотреть ходатайство о заключении под стражу подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», усилили меры безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, вокруг здания выставлены металлические заграждения и дежурят полицейские. Уточняется, что заграждения начали устанавливать еще накануне.

Ранее стало известно, что четверо подозреваемых в теракте в Красногорске находятся на допросе в Следственном комитете России. Мужчин привезли в двух автозаках. Ожидается, что следствие должно выйти с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Всем четверым грозит пожизненное лишение свободы.