Подозреваемых в теракте в «Крокусе» доставили на допрос в СК

ТАСС: четверо подозреваемых в теракте в «Крокусе» находятся на допросе в СК

Четверо подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» находятся на допросе в СК в Москве, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Мужчин привезли в двух автозаках, которые до сих пор находятся во дворе здания Следственного комитета.

В ближайшие дни следствие должно выйти с ходатайством в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Всем четверым грозит пожизненное лишение свободы, уточняет агентство.

Ранее сенатор Андрей Клишас сообщил, что пока в России не получится вернуть смертную казнь за терроризм из-за позиции Конституционного суда.

О задержании подозреваемых в причастности к теракту в Подмосковье сообщалось утром 23 марта.