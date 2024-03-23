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21:32, 23 марта 2024Силовые структуры

Подозреваемых в теракте в «Крокусе» доставили на допрос в СК

ТАСС: четверо подозреваемых в теракте в «Крокусе» находятся на допросе в СК

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Четверо подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» находятся на допросе в СК в Москве, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Мужчин привезли в двух автозаках, которые до сих пор находятся во дворе здания Следственного комитета.

В ближайшие дни следствие должно выйти с ходатайством в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Всем четверым грозит пожизненное лишение свободы, уточняет агентство.

Ранее сенатор Андрей Клишас сообщил, что пока в России не получится вернуть смертную казнь за терроризм из-за позиции Конституционного суда.

О задержании подозреваемых в причастности к теракту в Подмосковье сообщалось утром 23 марта.

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      Марина Совина
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