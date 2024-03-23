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21:11, 23 марта 2024Россия

Власти назвали преграду для возвращения смертной казни в России

Клишас: парламент не может вернуть смертную казнь после теракта в «Крокусе»

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Ни верхняя, ни нижняя палаты парламента не могут вернуть смертную казнь после теракта в «Крокус Сити Холле» из-за позиции Конституционного суда. Такую преграду назвал в своем Telegram-канале сенатор Андрей Клишас.

«Ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного суда России по вопросу о смертной казни», --написал парламентарий.

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Ранее 23 марта глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, комментируя теракт в «Крокус Сити Холле», пообещал проработать вопрос о смертной казни за терроризм. По его словам, на фоне теракта россияне задают много вопросов о смертной казни. После глубокой проработки этой темы правительством будет «принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества», добавил Васильев.

По последним официальным данным, жертвами теракта стали 133 человека, 140 человек доставили в больницы.

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      Марина Совина
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