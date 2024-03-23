В России высказались о смертной казни на фоне теракта в «Крокусе»

Глава «ЕР» Васильев: тема смертной казни в России будет проработана

Тема смертной казни в России будет глубоко проработана, заявил лидер «Единой России» («ЕР») Владимир Васильев в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, на фоне теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» россияне задают много вопросов о смертной казни. После глубокой проработки этой темы правительством будет «принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества».

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Неизвестные в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь, после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар. По последним официальным данным, жертвами теракта стали 133 человека.

После теракта в Москве устроили массовые рейды по общежитиям, в которых находятся мигранты, а также усилили контроль за проезжающими автомобилями.