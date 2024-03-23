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17:41, 23 марта 2024Россия

В Москве устроили рейды по общежитиям с мигрантами после теракта в «Крокусе»

«112»: полиция устроила рейды по общежитиям с мигрантами в Тверском районе
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве устроили массовые рейды по общежитиям, где проживают мигранты. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источников, в Тверском районе у хостела в Минаевском переулке припаркованы полицейские машины и автозак. Силовики досматривают иностранных специалистов на наличие оружия.

Также был усилен контроль за проезжающими автомобилями. Как отмечают очевидцы, представители полиции уже задержали группу людей, пишет Telegram-канал «Москва сейчас».

Ранее в СМИ появилась информация, что причастные к нападению на концертный зал являются уроженцами Таджикистана. По данным источников «112», подозреваемые приехали из стран ближнего зарубежья и получили российский паспорт. В МВД соседней республики при этом заявили, что трое граждан Таджикистана, копии ориентировок на которых якобы были распространены в интернете, непричастны к теракту.

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      Вячеслав Агапов
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