Школьник вывел из «Крокуса» более 100 человек во время теракта

Подрабатывающий в гардеробе «Крокуса» школьник спас более 100 человек

Школьник по имени Ислам, подрабатывающий в гардеробе концертного зала «Крокус Сити Холл», помог более 100 посетителям выбраться на улицу во время теракта 22 марта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подростку 15 лет. Он рассказал, что всех администраторов инструктировали на случай чрезвычайного происшествия. Ислам сообщил, что все, что он делал, — это четко соблюдал инструкции.

Когда толпа, пытаясь спастись, побежала в тупик в сторону туалета, школьник начал руководить эвакуацией. Он провел посетителей через узкий проход на территорию «Крокус Экспо», а дальше вывел на улицу через служебное помещение.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Неизвестные в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь, после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар. По последним данным, опубликованным Следственным комитетом, жертвами теракта стали 133 человека.