«Спартак» сделал подарок спасшему более ста человек из «Крокуса» подростку

«Спартак» пригласил на стадион спасшего людей во время теракта Ислама Халилова

Московский «Спартак» сделал подарок 15-летнему Исламу Халилову за действия во время атаки террористов на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

В «Спартаке» рассказали, что Халилов является болельщиком команды и занимается футболом, поэтому они пригласили его на домашний стадион и познакомили с футболистами, которые поблагодарили его за героизм. Кроме того, красно-белые вручили подростку именную футболку и абонемент на все домашние матчи «Спартака». «Гордимся такими болельщиками!», — написали они.

Халилов подрабатывал в гардеробе «Крокуса» и во время нападения смог, действуя в соответствии с инструкцией, вывести из помещения более ста человек. Он получит медаль мусульман России «За заслуги».

«Крокус Сити Холл» был атакован вечером 22 марта. Террористы, вооруженные автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри. По предварительным данным, жертвами теракта стали 133 человека, более ста пострадали.