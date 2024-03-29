Моргенштерн раскрыл перечисленную в связи с терактом в «Крокусе» сумму

Моргенштерн перечислил более 12 миллионов рублей в связи с терактом в «Крокусе»

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) раскрыл перечисленную в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» сумму. Финансовый отчет он опубликовал в Telegram.

В публикации артиста говорится, что более четырех миллионов рублей были направлены 12 семьям, 5,9 миллиона — 59 врачам, помогавшим пострадавшим при теракте. По миллиону рублей получили подростки Ислам Халилов и Артем Донсков, помогавшие с эвакуацией людей из концертного зала. Еще 230 тысяч рублей было направлено на закупку оснащения в четыре больницы.

«Продолжаем работу, благодарим всех причастных. Люди стесняются, но уже смелее обращаются за помощью. Если есть возможность — расскажите, что при желании абсолютно все останется анонимным», — заявил рэпер, отметив, что при попытке обмануть фонд он раскроет и предаст огласке личность мошенников.

Ранее Моргенштерн сообщил, что перевел миллион рублей 15-летнему Халилову, который работал гардеробщиком в «Крокус Сити Холле» и вывел более ста человек во время атаки террористов. Музыкант подчеркнул, что готов помощь пострадавшим в теракте закрыть расходы на медицинскую помощь, врачей и операции.