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17:32, 26 апреля 2024Мир

В Германии у подозреваемых в шпионаже в пользу России обнаружили дроны

Spiegel: у подозреваемых в шпионаже граждан Германии в ходе обысков нашли дроны

Фото: Diana Măceşanu / Unsplash

В Германии в ходе обысков следователи обнаружили дроны, принадлежавшие гражданам ФРГ, подозреваемым в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Spiegel.

«Следователи анализируют улики, изъятые по делу немецко-русских граждан Дитера С. и Александра Й., которые недавно были арестованы в Баварии за предполагаемый шпионаж в пользу Москвы. Помимо мобильных телефонов и камер, во время обысков в их домах было обнаружено несколько беспилотников», — утверждается в публикации.

По данным издания, следствие выясняет, могли ли найденные дроны использоваться для слежки за целями якобы запланированных диверсий.

18 апреля в Германии арестовали двух граждан ФРГ и России по обвинению в шпионаже в пользу Москвы. Дитер С. и Александр Дж. были арестованы в Байройте сотрудниками Федерального управления уголовной полиции.

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      Елизавета Мытарева
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