Полную невесту подняли на смех в сети за слишком маленький корсет на свадебном платье, которое не подходило ей по размеру. Фотография появилась в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), где обсуждают свадебные курьезы.

Пользовательница Сью Уолш (Sue Walsh) поделилась снимком, на котором запечатлены невеста и ее подруги. Виновницу торжества сфотографировали в белом блестящем платье с корсетом и без лямок. Наряд оформлен глубоким декольте.

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На опубликованном кадре видно, что корсет слишком сильно сдавливает низ груди женщины, почти оголяя ее. «Как это платье держится на ней? Оно ужасно сидит», — недоумевала автор поста.

Подписчики сообщества посмеялись над внешним видом невесты в комментариях. «Почему никто не посоветовал ей примерить платье до свадьбы?» — написал один. «Ей приходится поддерживать грудь руками, иначе все гости увидят ее соски», — отметил второй. «Помимо того, что платье выглядит ужасно, оно кажется жутко неудобным», — высказалась третья.

В марте мать жениха захотела прийти на его свадьбу в белом кружевном платье и разозлила невесту своим поступком. Девушка показала фотографию выбранного наряда, спросив у пользователей сети, стоит ли ей поделиться своими переживаниями с будущей свекровью. Однако подписчики возмутились претензиям невесты и раскритиковали ее поведение.

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