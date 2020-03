Мать жениха выбрала белое платье на свадьбу сына и разозлила невесту

Фото: страница «That's It, I'm Wedding Shaming» в Facebook

Мать жениха захотела прийти на свадьбу сына в белом наряде и разозлила невесту. Девушка поделилась своей историей в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), на публикацию обратило внимание издание The Sun.

Она опубликовала фотографию платья, которое ее будущая свекровь выбрала на торжество. На размещенном фото запечатлено платье длины мини кремового оттенка с белым кружевом.

«Мне не нравится то, что она мне прислала. Если честно, мне стало обидно, когда я увидела фото. Идеи?» — пожаловалась невеста в своем посте.

Подписчики группы возмутились ее претензиям. «Я была бы обеспокоена, если бы платье действительно напоминало свадебное», «Красивое платье, и его точно не спутают с твоим», «Платье уродливое, но оно кремовое, а не белое, поэтому не вижу проблемы», — написали они в комментариях.

Однако некоторые поддержали девушку и посоветовали поделиться своими переживаниями с будущей свекровью.

В октябре 2019 года произошла аналогичная ситуация. Анонимная гостья показала в социальных сетях снимок со свадьбы, на которой жених танцует со своей матерью, одетой в белое платье. Она отметила, что ей должно быть стыдно за то, что «она надела это кружевное платье с пайетками и блестками на главный день в жизни ее сына». Девушка сочла это эдиповым комплексом у матери.

