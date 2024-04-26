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17:38, 26 апреля 2024Бывший СССР

Слепого на глаз украинца признали годным к службе

NRK: слепого на глаз украинца признали годным, но он избежал мобилизации

Фото: Yanal Tayyem / Unsplash

В Одессе слепой на глаз украинец был признан годным к службе, но избежал мобилизации. Об этом сообщает NRK.

«Офтальмолог попросил меня закрыть один глаз и рассказать, что я вижу. Я ответил, что ничего. Тем не менее он написал, что я годен», — рассказал мужчина, назвавшийся Максимом.

Он утверждает, что заплатил, чтобы избежать призыва на фронт. По его словам, необходимо платить «нужным людям». Максим добавил, что не выходит днем на улицу. Мужчина предпочитает покидать дом до шести утра.

Ранее директор департамента здравоохранения Минобороны Украины Оксана Сухорукова сообщила, что в стране всех граждан, ограниченно годных к службе, отправят служить. После прохождения медкомиссии военнообязанных определят в одну из четырех категорий: пригодные полностью; пригодные к службе в военкоматах, частях обеспечения; пригодны по отдельным специальностям; пригодны для выполнения специфических задач.

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      Кристина Есикова
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