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17:39, 26 апреля 2024Из жизни

Нападение агрессивных панд на смотрительницу зоопарка попало на видео

В Китае две панды напали на молодую смотрительницу зоопарка города Чунцин

В Китае две панды набросились на смотрительницу зоопарка и нанесли ей травмы. Об этом сообщает Daily Mail.

Нападение произошло в городе Чунцин, когда молодая сотрудница зоопарка выпустила двух бамбуковых медведей в вольер. Происшествие попало на видео, снятое посетителями. Две панды вышли из внутреннего помещения, сразу же подбежали к смотрительнице и начали проявлять агрессию.

Один из медведей схватил девушку за лодыжку, из-за чего она опустилась на колено. После этого вторая панда попыталась укусить смотрительницу за голову и повалила ее. Оба животных напали на девушку и начали кусать.

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В итоге смотрительнице удалось освободиться и подняться на ноги, когда старшая панда отвлеклась на другого смотрителя, который вошел в вольер. Старший зверь потерял интерес к людям и забрался на перекладину между деревьев. Молодое животное продолжило атаковать смотрителей, и им пришлось отступить во внутренние помещения.

В результате инцидента девушка получила легкую травму плеча. В администрации зоопарка не смогли назвать причину нападения и сказали, что подобные происшествия случаются очень редко.

Ранее сообщалось, что в Словакии участились случаи нападения на людей медведей, перевезенных в Европу из украинских Карпат. Очередной случай произошел рядом с городом Кисуцке-Нове-Место, жертвой хищника стал совершавший прогулку пожарный.

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      Никита Савин
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