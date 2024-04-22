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17:57, 22 апреля 2024Из жизни

Переехавшие в Европу украинские медведи стали нападать на людей

В Словакии участились случаи нападений переехавших с Украины медведей на людей

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В Словакии участились случаи нападения на людей медведей, перевезенных в Европу из украинских Карпат. Об этом пишет Novy Čas.

Очередной случай произошел недалеко от города Кисуцке-Нове-Место, жертвой хищника стал пожарный, который прогуливался в национальном парке. Медведь напал на мужчину и покусал его за ноги. «Это пожарный-волонтер Томаш. Утром мы вместе были на лекции, днем ​​он пошел прогуляться в сторону Лядонгоры, а в 16:30 позвонил мне и сказал, что на него напал медведь. Это произошло в около 15:30 на туристической тропе», — рассказала Алена Дудекова, мэр села Повина.

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Пострадавший смог позвонить жене, которая приехала к нему на машине и отвезла в больницу. На место происшествия отправилась полиция, экстренные службы и профессиональные охотники. Хищника собираются выследить по следам, которые должны были остаться на снегу.

С начала 2024 года в Словакии было зарегистрировано 11 нападений медведей на людей. В марте зверь зашел в центр города Липтовски-Микулаш и ранил пятерых человек, включая десятилетнюю девочку. Аналогичный инцидент произошел в апреле в городе Банска-Бистрица. В середине февраля в горах Низкие Татры гражданка Белоруссии пыталась убежать от медведя, встретив его на туристической тропе, и сорвалась со скалы. Медведи стали агрессивнее: за 2023 год было зарегистрировано 12 нападений на людей.

Власти Словакии планируют разрешить отстреливать медведей, находящихся в национальной Красной книге. Министерство окружающей среды готовит соответствующий законопроект. Предполагается, что отстрел хищников будет разрешен в пределах 500-метровой зоны вокруг населенных пунктов.

Как сообщает ТАСС, последние десятилетия в стране восстанавливали истребленную в начале XX века популяцию медведей. В попытке вернуть животных в их ареал обитания и восстановить экосистему в 1990-х годах в эту часть Европы завезли несколько особей из Карпат с Украины. Переехавшие на новое место звери быстро размножились в лесах на востоке и севере Словакии и стали нападать на людей.

Ранее сообщалось, что в Северной Македонии медведь, который три года преследовал сельского жителя и ел его коров, напал на него самого. Атака произошла, когда мужчина был в хлеву, он спасся благодаря сторожевым собакам.

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