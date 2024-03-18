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19:03, 18 марта 2024Из жизни

Медведь расправился с отправившейся на прогулку в горы белоруской

Медведь убил 31-летнюю белоруску в горах Словакии

Фото: Zdeněk Macháček / Unsplash

В Словакии дикий медведь расправился с женщиной из Белоруссии, которая вместе со спутником отправилась на прогулку в районе горного массива Низкие Татры. Об этом сообщает Sky News.

Пара неожиданно наткнулась на агрессивного зверя в горах в пятницу, 15 марта. 31-летняя женщина и ее 29-летний спутник бросились в разные стороны, при этом медведь погнался за первой. Мужчина вызвал спасателей, и они сразу же прибыли в район.

Пострадавшую обнаружили на дне глубокого оврага. Помочь ей было уже невозможно. Пока неизвестно, стала ли она жертвой медведя или сорвалась с обрыва. Хищник находился неподалеку и убежал, когда появились спасатели с собаками. Спутника женщины нашли на вершине обрыва «испуганным, но невредимым». В данный момент следователи выясняют, что именно произошло с женщиной.

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      Никита Савин
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