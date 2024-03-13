Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:54, 13 марта 2024Из жизни

Мужчина отбился от тащившего его в лес за ногу медведя

The Thaiger: в Таиланде 60-летний мужчина отбился ножом от гималайского медведя

Фото: Mal Langsdon / Reuters

В Таиланде гималайский медведь набросился на мужчину, который собирал яйца муравьев. Об этом сообщает The Thaiger.

60-летний Пхумин Джойсаку из провинции Бурирам отправился в лес Донг Яй в воскресенье, 10 марта. Около 12 часов дня он позвонил своей жене, сказал, что только что отбился от медведя, и попросил о помощи. Женщина собрала соседей и вместе с ними отправилась искать супруга. Вскоре они обнаружили Джойсаку. Окровавленный мужчина сидел на земле, у него были глубокие раны на руках и ногах. Его доставили в больницу.

Джойсаку рассказал, что собирал яйца, когда почувствовал приближение зверя. Он обернулся и нос к носу столкнулся с медведем, который тут же вцепился ему в руку, потом повалил на землю, схватил за ногу и потащил в заросли. Мужчина стал размахивать ножом, который у него был, и в итоге отпугнул агрессивное животное. Джойсаку заявил, что раскаивается, если ранил зверя, потому что хотел только напугать его.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

Один из соседей мужчины рассказал, что жители деревни уже сталкивались с медведем в округе, однако он никогда не вел себя агрессивно. Представитель заповедника сказал, что Джойсаку, скорее всего, столкнулся с самкой гималайского медведя, которая недавно появилась с детенышами в районе.

Ранее жительница США подробно рассказала, как на нее напала медведица с тремя медвежатами. По словам 55-летней Ли Энн Галанте, она вышла погулять с псом по кличке Смоки около половины девятого вечера, когда на нее набросилась медведица.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД России оценили решение Еревана вывести российских военных из Звартноца

      Дженнифер Лопес вышла в свет с сумкой за 2,3 миллиона рублей

      «Не получилось — повторяем». Деньги и тайные встречи: как устроен рынок донорства спермы в России

      Реклама

      Девушка с ожирением с детства за год похудела на 45 килограммов

      Обвинение заявило отвод присяжным по делу о похищении российского бизнесмена

      Стало известно о большой удаче для российских мусульман

      На Восточный доставлен «Фрегат»

      В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

      Пассажир самолета попытался вломиться в кабину пилотов и пошел под суд

      Лидер преступного мира России досрочно выйдет на свободу. Шакро Молодой давал взятки генералам СК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше