Мужчина отбился от тащившего его в лес за ногу медведя

The Thaiger: в Таиланде 60-летний мужчина отбился ножом от гималайского медведя

В Таиланде гималайский медведь набросился на мужчину, который собирал яйца муравьев. Об этом сообщает The Thaiger.

60-летний Пхумин Джойсаку из провинции Бурирам отправился в лес Донг Яй в воскресенье, 10 марта. Около 12 часов дня он позвонил своей жене, сказал, что только что отбился от медведя, и попросил о помощи. Женщина собрала соседей и вместе с ними отправилась искать супруга. Вскоре они обнаружили Джойсаку. Окровавленный мужчина сидел на земле, у него были глубокие раны на руках и ногах. Его доставили в больницу.

Джойсаку рассказал, что собирал яйца, когда почувствовал приближение зверя. Он обернулся и нос к носу столкнулся с медведем, который тут же вцепился ему в руку, потом повалил на землю, схватил за ногу и потащил в заросли. Мужчина стал размахивать ножом, который у него был, и в итоге отпугнул агрессивное животное. Джойсаку заявил, что раскаивается, если ранил зверя, потому что хотел только напугать его.

Один из соседей мужчины рассказал, что жители деревни уже сталкивались с медведем в округе, однако он никогда не вел себя агрессивно. Представитель заповедника сказал, что Джойсаку, скорее всего, столкнулся с самкой гималайского медведя, которая недавно появилась с детенышами в районе.

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