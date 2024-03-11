Женщина описала нападение медведицы словами «я думала, мне конец»

В США медведица напала на жительницу штата Пенсильвания и схватила ее за голову

Жительница США подробно рассказала, как на нее напала медведица с тремя медвежатами. Об этом пишет People.

Нападение дикого животного произошло в городе Батлер, штат Пенсильвания, вечером 5 марта. По словам 55-летней Ли Энн Галанте, она вышла погулять с псом по кличке Смоки около половины девятого вечера, когда на нее набросилась медведица.

«Было очень страшно. Откровенно говоря, я думала, мне конец. Я не могла поверить, что все это на самом деле, — описала пугающие подробности женщина. — Она толкнула меня сзади, я грохнулась на тротуар и ударилась лицом. Потом она схватила меня за голову сзади с такой силой, что я подумала, что сейчас скальпа лишусь».

Американка считает, что спаслась только потому, что Смоки отвлек медведицу. Галанте сумела подняться на ноги и вернуться домой с псом. Врачи скорой помощи обнаружили у нее рваные раны на руке и голове и отправили в больницу. Сейчас жизни пострадавшей ничто не угрожает. Пес также остался невредим.

После нападения на место прибыли сотрудники охотничьего комитета и обнаружили медведицу с тремя медвежатами-подростками. Старший зверь был агрессивен, и его пришлось уничтожить. Медвежат усыпили транквилизатором и увезли из Батлера. Их собираются проверить на бешенство и, если они здоровы, выпустить подальше от жилья.

«Это первое нападение медведя на человека в нашем районе, и вообще очень редкий инцидент, — заявил начальник городской полиции Джон Хейс. — Нам довольно часто сообщают о медведях весной и осенью. Я бы не сказал, что тут много медведей, но время от времени они забредают в город».

Ранее сообщалось, что в Индии четыре медведя покалечили супружескую пару. Дикие звери сломали женщине обе руки и нанесли тяжелую травму головы.

