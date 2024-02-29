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09:33, 29 февраля 2024Из жизни

Четыре медведя набросились на женщину и сломали ей руки

В Индии четыре медведя покалечили мужа и жену

Фото: Unsplash

В Индии медведи покалечили супружескую пару. Об этом пишет Geotvnews.com.

Нападение произошло в понедельник, 26 февраля в штате Раджастхан. Четыре диких зверя набросились на мужа и жену из города Сирохи. Сильнее пострадала женщина. Медведи сломали ей обе руки и нанесли тяжелую травму головы.

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После того как пострадавших доставили в больницу, врачи заявили, что состояние женщины очень серьезное именно из-за повреждения головы. О том, какие травмы получил мужчина, не сообщается.

Издание также пишет, что медведей в последнее время часто замечали в окрестностях Сирохи и города Маунт-Абу. Звери приходили на окраины поселений в поисках пищи.

Ранее в Китае цирковая гималайская медведица по кличке Сюнь Сюнь набросилась на дрессировщика. Нападение произошло на глазах у зрителей во время представления.

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      Никита Савин
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