Нападение цирковой медведицы на дрессировщика попало на видео

В Китае цирковая медведица набросилась на дрессировщика во время представления

В Китае цирковая гималайская медведица по кличке Сюнь Сюнь набросилась на дрессировщика. Об этом сообщает News.com.au.

Инцидент произошел в городе Хучжоу, провинция Чжэцзян. Видео нападения попало в китайскую соцсеть Douyin (доступный только в Китае аналог TikTok). На кадрах видно, как во время представления дрессировщик танцует вместе с Сюнь Сюнь. В какой-то момент медведица бросается на артиста и валит его на землю. На подмогу коллеге сразу же поспешил еще один циркач.

Позже выяснилось, что понадобились усилия сразу шести работников цирка, чтобы оттащить Сюнь Сюнь от дрессировщика и вернуть ее в клетку. Какие травмы получил артист, не сообщается.

Впрочем, пользователи Douyin выразили куда больше сочувствия Сюнь Сюнь. Многие заявили, что причиной нападения, вероятно, стало плохое обращение циркачей с животным.

Гималайские медведи обитают в холмистых и горных зонах почти по всей Азии. Эти животные столетиями являлись объектом промысловой охоты. Сейчас они занесены в Красную книгу как уязвимый вид.

Ранее сообщалось, что в США медведь разнес машину девушки и съел ее сладкий подарок на День святого Валентина. Жительница штата Флорида рассказала, что в автомобиле лежали шоколадные конфеты, которые она должна была получить в подарок от бойфренда на праздник.

