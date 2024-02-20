Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:12, 20 февраля 2024Из жизни

Медведь разнес машину девушки ради шоколадных конфет

WBBH-TV: в США медведь забрался в машину девушки и съел ее шоколадные конфеты

Фото: Becca / Unsplash

В США медведь разнес машину девушки и съел ее сладкий подарок на День святого Валентина. Об этом сообщает WBBH-TV.

Девушка из штата Флорида рассказала, что в автомобиле лежали шоколадные конфеты, которые она должна была получить в подарок от бойфренда на праздник. Однако первым их нашел медведь.

Материалы по теме:
Безупречный воин. Контрабандист со связями в ЦРУ мечтал покорить мир, но прославился из-за медведя под кокаином
Безупречный воин.Контрабандист со связями в ЦРУ мечтал покорить мир, но прославился из-за медведя под кокаином
9 мая 2021
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023
Ласковый зверь. Почему медведь стал главным символом России и что сегодня угрожает этим животным?
Ласковый зверь.Почему медведь стал главным символом России и что сегодня угрожает этим животным?
30 марта 2022

Хищник повредил дверь машины, забрался в салон и съел сладости, лежавшие на переднем сиденье. Он также разорвал обшивку кресла, пытаясь, вероятно, найти под ней еще больше лакомств. Теперь девушка не может открыть поврежденную дверь автомобиля и опустить окно.

Ранее сообщалось, что в Таиланде уроженец Швейцарии отрезал себе часть руки, чтобы спастись от агрессивного медведя. Хищник напал на мужчину во время кормления.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу рассказал о значении взятия Крынок под контроль

      В России рассказали о судьбе Авдеевки после отступления ВСУ

      Российский полковник влюбился в подчиненную и запугивал узнавших об этом коллег

      Оценено влияние инцидента с россиянками в Шри-Ланке на интерес к отдыху в стране

      Шойгу заявил о перешедших под контроль ВС России 317 квадратных километрах

      Вяльбе отказалась считать российских лыжников и биатлонистов одной семьей

      Шойгу рассказал о завершающихся работах по «Сармату»

      Планировавшего массовые расправы в колледже россиянина приговорили к колонии

      Россиянам перечислили распространенные ошибки при простуде

      Обстрелявшему звездного телохранителя в Москве россиянину вынесли приговор

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше