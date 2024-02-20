Медведь разнес машину девушки ради шоколадных конфет

WBBH-TV: в США медведь забрался в машину девушки и съел ее шоколадные конфеты

В США медведь разнес машину девушки и съел ее сладкий подарок на День святого Валентина. Об этом сообщает WBBH-TV.

Девушка из штата Флорида рассказала, что в автомобиле лежали шоколадные конфеты, которые она должна была получить в подарок от бойфренда на праздник. Однако первым их нашел медведь.

Хищник повредил дверь машины, забрался в салон и съел сладости, лежавшие на переднем сиденье. Он также разорвал обшивку кресла, пытаясь, вероятно, найти под ней еще больше лакомств. Теперь девушка не может открыть поврежденную дверь автомобиля и опустить окно.

Ранее сообщалось, что в Таиланде уроженец Швейцарии отрезал себе часть руки, чтобы спастись от агрессивного медведя. Хищник напал на мужчину во время кормления.

