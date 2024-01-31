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12:33, 31 января 2024Из жизни

Мужчина отрезал себе руку ради спасения от медведя

Bangkok Post: в Таиланде мужчина отрезал себе руку, чтобы спастись от медведя

Фото: Unsplash

В Таиланде уроженец Швейцарии отрезал себе часть руки, чтобы спастись от агрессивного медведя. Об этом сообщает Bangkok Post.

Гималайский медведь напал на 32-летнего Стефана Клаудио Спеконья, работавшего волонтером в заповеднике в провинции Чиангмай. Это произошло во время кормления хищника. Стоило мужчине просунуть руку в вольер, как в нее внезапно вцепился медведь.

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Ради спасения Спеконья достал нож и отрезал себе руку по локоть. Люди, ставшие свидетелями произошедшего, оказали ему первую помощь и доставили в больницу. Позднее пострадавшего перевели в другое медицинское учреждение для операции.

Отрезанная часть руки была найдена в заповеднике, ее серьезно повредил медведь.

Ранее сообщалось, что в Индии фермер выжил после того, как на него набросились медведи. 55-летний мужчина по имени Витал Гаваде работал в поле, когда рядом появились трое хищников.

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      Алиса Удовик
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