Мужчина отрезал себе руку ради спасения от медведя
В Таиланде уроженец Швейцарии отрезал себе часть руки, чтобы спастись от агрессивного медведя. Об этом сообщает Bangkok Post.
Гималайский медведь напал на 32-летнего Стефана Клаудио Спеконья, работавшего волонтером в заповеднике в провинции Чиангмай. Это произошло во время кормления хищника. Стоило мужчине просунуть руку в вольер, как в нее внезапно вцепился медведь.
Ради спасения Спеконья достал нож и отрезал себе руку по локоть. Люди, ставшие свидетелями произошедшего, оказали ему первую помощь и доставили в больницу. Позднее пострадавшего перевели в другое медицинское учреждение для операции.
Отрезанная часть руки была найдена в заповеднике, ее серьезно повредил медведь.
Ранее сообщалось, что в Индии фермер выжил после того, как на него набросились медведи. 55-летний мужчина по имени Витал Гаваде работал в поле, когда рядом появились трое хищников.