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13:21, 19 января 2024Из жизни

Мужчина выжил после нападения трех медведей

55-летний фермер из Индии выжил после нападения трех агрессивных медведей

Фото: Wang Jianwei / Globallookpress.com

В Индии фермер выжил после того, как на него набросились три медведя. Об этом сообщает Deccan Herald.

Инцидент произошел в среду, 17 января, в деревне Хулунд, штат Карнатака. По данным местных источников, 55-летний мужчина по имени Витал Гаваде работал в поле, когда рядом появились трое хищников. Скорее всего, животные пришли из лесного массива, расположенного в том районе.

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Медведи набросились на Гаваде и нанесли ему серьезные травмы. После нападения агрессивные животные убежали. Прибывшие на место происшествия врачи зафиксировали у пострадавшего укусы рук, ног, лица и спины.

В данный момент Гаваде проходит лечение в частной клинике города Белгаум. Занимаются ли власти поиском напавших на него медведей, не сообщается.

Ранее в Индии три женщины пострадали от нападения медведя. Инцидент произошел в городе Балангир, штат Орисса, 19 декабря.

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      Никита Савин
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