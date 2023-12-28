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13:44, 28 декабря 2023Из жизни

Один медведь покалечил трех женщин за день

TOI: в Индии дикий медведь атаковал трех женщин за день в одном городе

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В Индии три женщины пострадали от нападения медведя за один день. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

Инциденты произошли в городе Балангир, штат Орисса, во вторник, 19 декабря. Сначала дикий зверь набросился на 56-летнюю местную жительницу Мухи Махаратха, которая собирала цветы недалеко от своего дома. Крики женщины услышали родственники. Они сумели отбить ее у зверя и обратить его в бегство. Махаратха получила травмы головы.

Вскоре после этого тот же медведь напал на двух уборщиц мусора — 40-летнюю Гиту Нетам и 30-летнюю Хину Сунани. Они собирали отходы у обочины дороги, когда рядом появилось агрессивное животное и атаковало их. Женщины также сумели отбиться от зверя.

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В результате двух происшествий всем пострадавшим потребовалась помощь медиков. Нетам и Сунани вскоре выписали из больницы. Махаратха находится в реанимации в критическом состоянии.

В местном департаменте лесного хозяйства заявили, что отправили в район происшествия сотрудников, которые должны обнаружить медведя и выдворить его за пределы поселения. Считается, что он забрел на окраину города из ближайшего леса в поисках еды.

Ранее сообщалось, что в США олень напал на 67-летнюю жительницу штата Колорадо. Женщина получила серьезные травмы и была доставлена в больницу.

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      Никита Савин
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