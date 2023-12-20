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19:57, 20 декабря 2023Из жизни

Потерявший страх перед людьми олень напал на женщину у ее дома

В США чернохвостый олень набросился на женщину и забодал ее

Фото: Unsplash

В США жительница штата Колорадо пережила нападение оленя и получила серьезные травмы. Об этом сообщает департамент парков и дикой природы штата.

Животное напало на 67-летнюю американку из города Сильвер-Клифф в 16 декабря. Женщина рассказала, что выходила из дома, когда заметила чернохвостого оленя. Животное набросилось на американку и попыталось забодать ее, однако ей удалось отбиться. Женщина забежала в дом и позвала на помощь мужа. Вскоре ее доставили в больницу с колотой раной левой ноги и сильными ушибами правой ноги. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

После нападения во дворе американки видели двух молодых самцов оленей, борющихся друг с другом. Сотрудник департамента парков и дикой природы Колорадо осмотрел место происшествия и обнаружил кормушку для птиц у дома пострадавшей. По словам женщины, она бросила хлеб птицам незадолго до встречи с оленем. Как считают в организации, животное, напавшее на американку, подкармливали. В результате оно потеряло страх перед людьми и стало агрессивным и опасным.

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Если олень будет найден, его подвергнут эвтаназии, чтобы исключить возможные нападения в будущем. «Этот случай является хорошим напоминанием о том, что к диким животным необходимо соответственно относиться. Люди должны давать им пространство, в котором они нуждаются», — говорят в департаменте.

Ранее сообщалось, что житель США с оружием в руках отбился от медведя, который напал на его собаку во дворе дома. Американец выстрелил в хищника, после чего тот убежал.

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