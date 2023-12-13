Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:46, 13 декабря 2023Из жизни

Мужчина отбился от напавшего на его собаку медведя

KCRA-TV: житель США выстрелил в напавшего на его собаку дикого медведя

Фото: Unsplash

Житель США с оружием в руках отбился от медведя, который напал на его собаку во дворе дома. Об этом сообщает KCRA-TV.

Инцидент произошел в субботу, 9 декабря, в округе Сьерра штата Калифорния. Мужчина выпустил собаку погулять во двор. Позже он вышел на улицу, чтобы посмотреть, как дела у его питомицы. В этот момент на него со двора соседского дома бросился медведь.

Мужчина получил травмы, но сумел вырваться и бросился за пистолетом. В этот момент дикий зверь сцепился с его собакой. Американец выстрелил в медведя, после чего тот убежал. Мужчину доставили в больницу, где он провел некоторое время, залечивая полученные раны.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

На следующий день лесники нашли раненого медведя. Животное пришлось усыпить. Тушу зверя отправили для тестирования в город Сакраменто, чтобы выяснить, не был ли он заражен бешенством.

Ранее сообщалось, что в Индии медведь напал на мужчину, который совершал утреннее омовение, а позже атаковал еще двоих человек. После этого толпа местных жителей, вооружившихся палками и другими подручными предметами, нашли зверя на открытой местности и расправились с ним.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Три человека подорвались на мине в Белгородской области

      Путин определил чрезвычайный план России

      Экс-депутат Госдумы опроверг сообщения об отношениях дочери с Крузом

      Популярный комик описал участие в шоу на ТНТ словами «невнятное мясо было»

      Выбирающим между арендой и покупкой жилья россиянам дали совет

      Туристы из трех стран мира массово устремились в Россию по новым визам

      Более 18 миллионов рублей украли из бюджета при реализации нацпроекта

      Аналитик допустил новый скачок курса доллара к концу года

      В Подмосковье приостановили регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав

      Речь главы ЕК в Европарламенте завершилась под собачий лай

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости