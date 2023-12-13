Мужчина отбился от напавшего на его собаку медведя

KCRA-TV: житель США выстрелил в напавшего на его собаку дикого медведя

Житель США с оружием в руках отбился от медведя, который напал на его собаку во дворе дома. Об этом сообщает KCRA-TV.

Инцидент произошел в субботу, 9 декабря, в округе Сьерра штата Калифорния. Мужчина выпустил собаку погулять во двор. Позже он вышел на улицу, чтобы посмотреть, как дела у его питомицы. В этот момент на него со двора соседского дома бросился медведь.

Мужчина получил травмы, но сумел вырваться и бросился за пистолетом. В этот момент дикий зверь сцепился с его собакой. Американец выстрелил в медведя, после чего тот убежал. Мужчину доставили в больницу, где он провел некоторое время, залечивая полученные раны.

На следующий день лесники нашли раненого медведя. Животное пришлось усыпить. Тушу зверя отправили для тестирования в город Сакраменто, чтобы выяснить, не был ли он заражен бешенством.

Ранее сообщалось, что в Индии медведь напал на мужчину, который совершал утреннее омовение, а позже атаковал еще двоих человек. После этого толпа местных жителей, вооружившихся палками и другими подручными предметами, нашли зверя на открытой местности и расправились с ним.