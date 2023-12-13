Толпа расправилась с напавшим на человека медведем

Hindustan Times: в Индии сельчане расправились с растерзавшим человека медведя

В Индии дикий медведь поплатился за нападение на людей. Об этом пишет Hindustan Times.

В районе Набарангпур штата Одиша хищник напал на мужчину, который совершал утреннее омовение. Бриджеш Кума был одним из подрядчиков национального проекта по строительству дорог «Бхаратмала» и жил в деревне Бикрамапур Бхатра. Кума пытался вырваться из когтей медведя, но зверь растерзал его на месте.

Спустя непродолжительное время медведь вновь появился в деревне и напал на двоих сельчан. После этого толпа местных жителей, вооружившихся палками и другими подручными предметами, нашли зверя на открытой местности и расправились с ним. Они стали кидать в хищника булыжники, пока не ранили его. Когда он упал, люди подбежали ближе и продолжили бить его палками и лопатами.

Ранее сообщалось, что в Индии гималайский медведь растерзал 23-летнего смотрителя зоопарка, который пришел убрать его вольер. Это случилось из-за того, что мужчина забыл запереть дверь в помещение, где зверь ночевал.