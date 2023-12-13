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09:26, 13 декабря 2023Из жизни

Толпа расправилась с напавшим на человека медведем

Hindustan Times: в Индии сельчане расправились с растерзавшим человека медведя

Фото: Unsplash

В Индии дикий медведь поплатился за нападение на людей. Об этом пишет Hindustan Times.

В районе Набарангпур штата Одиша хищник напал на мужчину, который совершал утреннее омовение. Бриджеш Кума был одним из подрядчиков национального проекта по строительству дорог «Бхаратмала» и жил в деревне Бикрамапур Бхатра. Кума пытался вырваться из когтей медведя, но зверь растерзал его на месте.

Спустя непродолжительное время медведь вновь появился в деревне и напал на двоих сельчан. После этого толпа местных жителей, вооружившихся палками и другими подручными предметами, нашли зверя на открытой местности и расправились с ним. Они стали кидать в хищника булыжники, пока не ранили его. Когда он упал, люди подбежали ближе и продолжили бить его палками и лопатами.

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      Антонина Черташ
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