Медведь растерзал молодого смотрителя зоопарка

TOI: в Индии медведь растерзал смотрителя Зоологического парка Индиры Ганди

В Индии гималайский медведь растерзал 23-летнего смотрителя зоопарка, который пришел убрать его вольер. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

Животное набросилось на работника Зоологического парка Индиры Ганди в городе Вишакхапатнам, штат Андхра-Прадеш, утром в понедельник, 27 ноября. Как установила администрация зоопарка, Нагеш Бабу пришел в вольер медведя, чтобы почистить его. При этом он забыл запереть дверь в помещение, где зверь ночевал. Медведь выбежал в вольер и набросился на молодого человека.

Другие сотрудники загнали животное обратно и срочно доставили Бабу в больницу, однако его не удалось спасти. Как заявили в местной полиции, смотритель получил тяжелые раны головы, груди и других частей тела.

В администрации зоопарка заявили, что происшествие случилось по вине пострадавшего, который нарушил технику безопасности и оставил дверь в вольер открытой. Тем не менее его семья получит компенсацию от департамента лесного хозяйства штата в размере одного миллиона рупий (около одного миллиона рублей).

Также отмечается, что точную картину происшествия установить невозможно, так как рядом с вольером медведя не было камер наблюдения. Дирекция зоопарка обязалась закончить организацию постоянного видеонаблюдения на территории в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в ЮАР бегемот растерзал сотрудника охотничьего заповедника Мхузе, чьей работой было защищать животных от браконьеров. Во время патрулирования мужчина случайно испугал животное.

