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18:36, 28 ноября 2023Из жизни

Бегемот растерзал защищавшего слонов борца с браконьерами

В ЮАР бегемот растерзал борца с браконьерами, патрулировавшего заповедник

Фото: Ansie Potgieter / Unsplash

В ЮАР бегемот растерзал сотрудника охотничьего заповедника Мхузе, чьей работой было защищать животных от браконьеров. Об этом сообщает Daily Mail.

В середине ноября 31-летний рейнджер Сфамандла Мтембу, восемь лет проработавший в заповеднике, вместе с тремя коллегами патрулировал территорию на заре. Их задачей было защитить стадо слонов и носорогов и вычислить группу браконьеров, которая накануне проникла в парк после наступления темноты.

Во время патрулирования Мтембу не заметил затаившегося бегемота, возвращавшегося к реке, и испугал его. Разъяренное трехтонное животное бросилось на рейнджера. Он открыл огонь по бегемоту. Это не помогло остановить животное, но звуки выстрелов привлекли внимание коллег Мтембу. Когда они прибежали, борец с браконьерами был еще жив, но не мог вырваться из челюстей гиппопотама. Все трое рейнджеров палили по животному из винтовок, пока оно бессильно не осело.

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Коллеги бросились на помощь раненому и вызвали врачей, но Мтембу не смог их дождаться: бегемот зубами нанес ему девять зияющих ран. Рейнджеры позже признались, что были очень удивлены, что он с такими ранениями в принципе дожил до их прихода.

Генеральный директор организации, которая занимается патрулированием и охраной заповедника, выразил соболезнования семье рейнджера. Полиция начала расследование инцидента.

Охотничий заповедник Мхузе площадью 40 тысяч гектаров входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. На его территории живут все виды из так называемой африканской большой пятерки: слоны, носороги, буйволы, леопарды и львы. Также там можно встретить гиен, зебр, крокодилов, бегемотов и других животных.

Бегемоты считаются одним из наиболее опасных видов животных на планете: у них самые большие зубы среди всех наземных млекопитающих. Это самые вспыльчивые животные Африки, а их нападения уносят больше жизней людей, чем нападения любого другого животного на этом континенте, — в среднем три тысячи в год. Для сравнения: атаки слонов оказываются летальными для 500 человек, крокодилов — для 300, и львов — для 200.

Ранее сообщалось, что в Намибии отец 15 детей пострадал из-за нападения крокодила, но не смог получить денежную компенсацию, поскольку его сочли браконьером. Крокодил схватил его за ногу, пока он рыбачил.

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      Екатерина Лобанова
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