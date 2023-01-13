Крокодил схватил браконьера

Namibian: в Намибии браконьер пострадал из-за нападения крокодила

В Намибии отец 15 детей пострадал из-за нападения крокодила, но не смог получить денежную компенсацию, поскольку его сочли браконьером. Об этом сообщает Namibian.

Инцидент произошел в конце декабря 2022 года, когда 47-летний Лукас Чихинга вместе с двумя друзьями ловил рыбу в реке Окаванго. «Мы отправились на рыбалку, чтобы можно было поесть рыбы на Новый год, — рассказал мужчина. — Кое-что поймали, пошли на второй заход, и тут меня вдруг что-то схватило за бедро. Я увидел, что это крокодил, и начал кричать, чтобы предупредить друзей. Я стал бороться с рептилией, к счастью, она меня отпустила».

Друзья помогли рыбаку выбраться на берег и вызвали такси, чтобы доставить его в больницу. Он до сих пор остается в медицинском учреждении. Намибиец зарабатывает на жизнь продажей дров и перебивается случайными подработками, чтобы прокормить детей. Он не знает, сколько времени ему еще предстоит провести в больнице. Поскольку школы снова откроются после каникул, мужчина переживает, что его дети будут вынуждены голодать, пока он лечится.

Чихинга обратился в Министерство окружающей среды, лесных ресурсов и туризма Намибии с просьбой о помощи. Руководитель министерства Ричард Эйнгура заявил, что по факту произошедшего было проведено расследование. Оказалось, что пострадавший использовал сеть для вылова рыбы, стоял в воде по пояс и не придерживался никаких мер безопасности. Поскольку в стране запрещено ловить рыбу сетями, выплата компенсации исключена.

Ранее сообщалось, что в Намибии юноша сразился с огромным крокодилом и спас девятилетнюю сестру из его челюстей. Пострадавшую экстренно госпитализировали.