Брат голыми руками схватил крокодила за челюсти и спас девятилетнюю сестру

Nature World News: юноша разжал челюсти крокодилу и спас сестру

В Намибии юноша сразился с огромным крокодилом и спас девятилетнюю сестру из его челюстей. Об этом сообщает Newsweek.

19-летний Йоханнес Ндара и его девятилетняя сестра Реджимия Хайкера отправились на реку за водой. Крокодил напал на девочку и укусил ее за внутреннюю часть бедра, а затем вцепился в грудную клетку с левой стороны.

Ндара услышал крик сестры и бросился на помощь. Он голыми руками схватил крокодила за челюсти, попытался их разжать и боролся с рептилией до тех пор, пока та не отпустила свою жертву.

Моя сестра шла за мной, когда мы направлялись вниз по реке, чтобы наполнить ведра. Вдруг я услышал сзади крик, оглянулся и увидел, что ее схватил крокодил. Тогда я прыгнул в воду, взял крокодила за челюсти и боролся с ним, пока тот ее не отпустил. После этого у меня совсем не осталось сил. Я просто держал сестру на руках, мы сидели на берегу и плакали Йоханнес Ндара

Пострадавшую экстренно госпитализировали. Ее состояние оценивается как стабильное.

Руководитель дирекции парков и дикой природы Ричард Ингура заявил, что крокодила изловят и переселят подальше от населенной местности, пишет издание New Era.

В Намибии распространены нильские крокодилы. Представители этого вида вырастают до 4,5 метров в длину, хотя известны особи, чья длина достигала шести метров. Ежегодно в их челюстях погибают сотни людей.

Ранее сообщалось, что мальчик в городе Кота-Кинабалу в Малайзии пнул укусившего его за ногу крокодила, сумел высвободиться из его челюстей, чем спас себе жизнь. Инцидент произошел, когда он отправился искать своего питомца-цыпленка.