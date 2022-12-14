Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:27, 14 декабря 2022Из жизни

Мальчик пнул укусившего его за ногу крокодила и спас себе жизнь

Newsweek: семилетний мальчик отбился от укусившего его за ногу крокодила

Фото: Thomas Couillard / Unsplash

Мальчик в городе Кота-Кинабалу в Малайзии пнул укусившего его за ногу крокодила, сумел высвободиться из его челюстей, чем спас себе жизнь. Об этом сообщает Newsweek.

Семилетний мальчик, имя которого не сообщается, жил в доме на берегу водоема. Инцидент произошел, когда он отправился искать своего питомца-цыпленка. В этот момент его двоюродный брат заметил в воде крокодила и закричал, что рядом хищник. Мальчик попытался отбежать в безопасное место, но рептилия успела схватить его за правую ногу.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
«Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
«Это была обычная жизнь»Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
8 ноября 2019

Свободной ногой юный малайзиец пнул крокодила. Рептилия разжала челюсти, после чего ребенок высвободил ногу и убежал.

В результате нападения хищника кость на ноге ребенка оказалась раздроблена, а на коже остались глубокие порезы. Пострадавшего доставили в близлежащую больницу на лечение. В полиции отметили, что за последние два года количество нападений крокодилов на людей в этом регионе увеличилось.

Ранее сообщалось, что житель Австралии наступил в лужу недалеко от расположенного в дикой местности кемпинга в округе Кимберли, штат Западная Австралия, и попал в пасть гребнистого крокодила. Австралиец получил шесть ран возле колена, пока пытался отбиться от рептилии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В Госдуме объявили о готовности российской армии к наступлению
Боец ММА Минеев объяснил задержку с отправкой в зону СВО
Две трети республиканцев в США выступили против обмена Бута на Грайнер
СБУ провела обыски у Компартии и «Руси единой»
МИД ответил на слова канцлера ФРГ о сотрудничестве с Россией в будущем
Россия отказалась просить Германию о возобновлении экономических отношений
В России рассказали об опыте экипажа «Дмитрия Донского»
Госдума приняла закон о пожизненном лишении свободы за диверсии
Американский полковник объяснил сигналы США Путину насчет Украины
Мальчик пнул укусившего его за ногу крокодила и спас себе жизнь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.