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19:05, 6 декабря 2022Из жизни

Крокодил укусил наступившего в лужу мужчину

Yahoo: мужчина наступил в лужу и попал в пасть крокодила

Фото: jean wimmerlin / Unsplash

Житель Австралии наступил в лужу недалеко от расположенного в дикой местности кемпинга в округе Кимберли, штат Западная Австралия, и попал в пасть гребнистого крокодила. Об этом сообщает Yahoo News.

Кайл Хатчинсон во время прогулки с друзьями попал в глубокую лужу и сразу почувствовал пронзительную боль. Мужчину укусил за ногу гребнистый крокодил длиной около полутора метров. Хатчинсон получил шесть ран возле колена, пока пытался отбиться от рептилии.

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После того, как очевидцы оказали пострадавшему первую помощь, его экстренно доставили в больницу города Кунунарра. Врачи осмотрели пациента и очень удивились, что крокодил не задел жизненно важные сосуды и артерии. Через два часа мужчина отправился с друзьями в местный паб, где решил отметить тот факт, что остался жив и сравнительно здоров.

Ранее сообщалось, что на острове Крокер недалеко от побережья Северной территории Австралии гребнистый крокодил напал на охотника. Мужчина принял хищника за бревно, когда пробирался по мелководью.

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Алиса Дмитриева
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