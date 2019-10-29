Охотник принял пятиметрового крокодила за бревно, встал на него и поплатился

На острове Крокер недалеко от побережья Северной территории Австралии гребнистый крокодил напал на охотника. Об этом сообщает Nine News.

42-летний Элстон Лами Лами (Elston Lami Lami) принял хищника за бревно, когда пробирался по мелководью. «Я забрался на него и стоял у него на спине секунд 15, — рассказывает он. — Потом двоюродный брат сказал мне, что я стою на крокодиле, и через долю секунды тот развернул меня и сбил с ног».

Хищник схватил его за ногу и потащил в воду. Охотник три раза ударил рептилию по рылу и вырвался, однако та снова атаковала. На этот раз она сжала зубы на его пахе. «Я держал челюсть правой рукой и молотил левой, — рассказывает Элстон Лами Лами. — Ударил четыре раза».

Новая неудача не смутила крокодила. «Смотрю — выходит из воды и начинает гнаться за мной, — утверждает охотник. — Я бросился наутек. Из левой ноги хлестала кровь, но я спасал свою жизнь». По его оценке, длина крокодила составляла от 4,5 до 5 метров.

Пострадавшему оказали первую помощь в ближайшей поликлинике, а затем на вертолете доставили в больницу в Дарвине — столице Северной территории.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.

В сентябре сообщалось, что во Флориде аллигатор укусил аналитика. Сотрудница компании GPI, собиравшая данные в заповеднике Эверглейдс, приняла рептилию за бревно и наступила на нее.

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