Женщина приняла аллигатора за бревно и попала в больницу

В американском штате Флорида женщина попала в больницу после нападения аллигатора. Об этом сообщает WPEC.

Инцидент произошел, когда ГИС-аналитик компании GPI Келси Поллак (Kelsey Pollack) работала в заповеднике на севере региона Эверглейдс. Она собирала данные, необходимые управлению водных ресурсов Южной Флориды для борьбы с инвазивным рогозом, который мешает расти местным болотным травам.

Поллок по пояс вошла в воду в резиновых забродных штанах-«вейдерсах» и случайно наступила на аллигатора и приняла его за бревно. Аллигатор укусил ее за ногу, а женщина быстро забралась на дерево. Коллега вызвал ей скорую помощь.

В больнице Поллок оказали первую помощь и наложили швы на рану. Полученная травма не представляет опасности для жизни.

В августе сообщалось, что в американском штате Флорида аллигатор покусал поймавшего его мужчину. Это произошло, когда он пытался погрузить рептилию на судно.

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