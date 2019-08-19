Аллигатор отомстил охотнику на аллигаторов

В американском штате Флорида аллигатор покусал охотившегося на него мужчину. Об этом сообщает информационный портал Florida Today.

В субботу, 17 августа, 30-летний мужчина вместе с двумя спутниками охотился на рептилий на лодке. Они поймали животное, связали его, поместили у борта и пытались погрузить его на судно. Недовольное пресмыкающееся укусило американца за руку и сильно повредило ему кисть и предплечье. Он тут же отпустил аллигатора, а его знакомые позвонили по номеру 911.

Прибывшие на место сотрудники экстренной службы перевязали рану пострадавшего жгутом. Мужчину доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Полицейские не усмотрели в действиях американца состава преступления, так как с 15 августа на территории штата открылся сезон охоты на аллигаторов. Однако они призвали всех охотников помнить, что рептилии очень опасны.

Ранее сообщалось, что в американском штате Южная Каролина аллигатор выскочил из пруда, напал на женщину и покусал ее. Пострадавшую доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает. Агрессивное животное поймали и усыпили.

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