Мужчина сразился с аллигатором и спас свою собаку из его пасти

Житель американского города Нокомис, штат Флорида, вытащил свою собаку из пасти аллигатора. Об этом сообщает Fox News.

Мужчина услышал шум во дворе, выскочил на улицу и увидел, что крупный аллигатор пытается утащить пса в канал за домом. Он бросился на помощь питомцу и, не раздумывая, прыгнул в канал. Ему удалось разжать челюсти хищника и освободить собаку.

Во время схватки с аллигатором и мужчина, и его питомец получили незначительные травмы. Позднее рептилию поймали. Как выяснилось, ее длина составляла почти три метра.

Во Флориде распространены миссисипские аллигаторы, в среднем вырастающие до 3,4 метра в длину при весе до 200 килограммов.

3 июня сообщалось, что в американском городе Клируотер, штат Флорида, трехметровый аллигатор забрался в жилой дом. Рептилия выбила стекло в окне кухни, расположенном на уровне земли, и проникла внутрь.

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