Аллигатор перелез через высокий забор и проник на военную базу

Christina Stewart / Facebook

В американском штате Флорида водитель сняла на камеру аллигатора, который перелез через высокий забор и пробрался на военно-воздушную базу города Джексонвилл. Видеозаписью с рептилией она поделилась на своей странице в Facebook.

Очевидица Кристина Стюарт (Christina Stewart) опубликовала 17 августа кадры, на которых аллигатор переваливается через ограждение и ползет по территории авиабазы. «Ну вот и все, — комментирует женщина действия рептилии. — Перелезла через забор».

Представители аэродрома Джексонвилл утверждают, что они не планируют наказывать непрошеного гостя, если он не потревожит местных жителей.

Ранее в США аллигатор заполз на одну из взлетно-посадочных полос военно-воздушной базы Макдилл. «Дамы и господа, аллигатор команды Макдилл готовится к взлету», — написали сотрудники аэродрома под фотографией животного, выложенной в соцсети. Рептилию доставили к ближайшему водоему.

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