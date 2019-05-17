Аллигатор пробрался на военную авиабазу и перекрыл взлетно-посадочную полосу

В США аллигатор заполз на одну из взлетно-посадочных полос военно-воздушной базы Макдилл. Об этом представители аэродрома сообщили на своей странице в Facebook.

«Дамы и господа, аллигатор команды Макдилл готовится к взлету», — написали сотрудники, сопроводив пост фотографией зверя.

По словам старшего лейтенанта Брендона Ханнера (Brandon Hanner), рептилию поместили на ковш фронтального погрузчика и доставили к ближайшему водоему. Другой сотрудник авиабазы, проработавший на своей позиции пять лет, отметил, что впервые стал свидетелем подобного инцидента.

В 2011 году сообщалось, что розовый фламинго почти на пять часов нарушил работу аэропорта города Манчестера. Птица находилась на одной из взлетно-посадочных полос и не желала ее покидать. Фламинго, получившего кличку Ринго, пытались отогнать с помощью громкой музыки и запугивания, но все усилия были тщетны.

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