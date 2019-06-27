Огромный крокодил съел собственную челюсть

Рыболовы в австралийском регионе Северная территория пережили нападение крупного крокодила, который потерял часть челюсти. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Трое мужчин на пятиметровой лодке остановились перекусить под тенистым деревом в национальном парке Какаду. Неожиданно на другом краю лагуны показался крокодил длиной 4,5 метра и быстро поплыл к ним. «Никогда не видел, чтобы они так быстро двигались, — рассказывает один из рыбаков. — Его хвост молотил воду из стороны в сторону».

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Заметив, что лодка не движется, хищник погрузился в воду и скрылся из виду. Рыбаки предположили, что он принял лодку за собрата и направлялся к ним, чтобы защищать территорию. «Спустя десять минут он снова появился на поверхности, но гораздо ближе», — вспоминает один из них. На этот раз они смогли разглядеть, что у него частично отсутствует верхняя челюсть.

Зоолог Адам Бриттон (Adam Britton), ведущий специалист по крокодилам в университете Чарльза Дарвина, полагает, что, вероятнее всего, крокодил «съел» свою челюсть сам, случайно проткнув ее нижними зубами. По его словам, даже потеряв более половины верхней челюсти, рептилия может прожить еще год или два, прежде чем погибнет, пишет «Синьхуа».

В 2018 году сообщалось, что житель Северной территории поймал живьем двух огромных гребнистых крокодилов. Длина одной из рептилий составляла 4,4 метра, а другой — 4,3 метра.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии. С марта по август гребнистые крокодилы откладывают яйца.

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