Поимку четырехметрового крокодила сняли на видео

Видео: Illawarra Mercury

В национальном парке Нитмилук, расположенном на австралийской Северной территории, поймали гребнистого крокодила длиной 3,97 метра. Об этом сообщает издание Illawarra Mercury.

Рептилия попалась в одну из ловушек, которую поставили рейнджеры. На видео, которое снял очевидец, сотрудники парка совместными усилиями извлекают ее из клетки и привязывают к большой доске. «Ловушка стоит тут круглый год, — пояснил старший рейнджер Эндрю МакФи (Andrew McPhee). — Это единственное активное средство, которое мы используем для регуляции численности крокодилов в это время года».

Материалы по теме Чудовища существуют Иногда звери едят людей, а не наоборот

МакФи полагает, что животное попало в ущелье Нитмилук после наводнения в районе города Дейли-Ривер. По оценке рейнджеров, это самая крупная особь, которая попалась в их ловушки с 2006 года. Всего за это время они поймали 10 гребнистых крокодилов.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.

9 февраля сообщалось, что житель Северной территории поймал живьем двух огромных гребнистых крокодилов. Длина одной из рептилий составляла 4,4 метра, а другой — 4,3 метра.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!