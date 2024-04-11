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11:29, 11 апреля 2024Из жизни

Медведь три года терроризировал хозяйство пастуха и наконец напал на него

В Северной Македонии медведь годами преследовал пастуха и наконец напал на него

Фото: PxHere

В Северной Македонии медведь, который три года преследовал сельского жителя и ел его коров, наконец напал на него самого. Об этом сообщает «Слободен печат».

8 апреля родственник 61-летнего пастуха из деревни Чашка, Вардарский регион, не смог дозвониться до него и пошел проверить, в чем дело. Он обнаружил мужчину среди коров в хлеву «с травмами и в стрессовом состоянии». Пастух рассказал, что на него набросился медведь, который уже несколько лет терроризирует его хозяйство. Из-за регулярных визитов непрошеного гостя македонец лишился трех коров и нескольких телят. Однако на этот раз, по словам пострадавшего, агрессивный хищник целенаправленно напал на него.

Медведь повалил пастуха на землю, однако тому удалось «инстинктивно отбиться ногами». Кроме того, на зверя бросились сторожевые собаки, и в итоге он убежал. Пострадавший получил травмы ног и спины. При этом он заявил, что едва спасся, потому что зверь несколько раз пытался вцепиться ему в живот.

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После нападения пастух находился в шоковом состоянии, поэтому не вызвал помощь и не отвечал на звонки родных. Пострадавшего отвезли в больницу, где его перевязали и выписали необходимые лекарства. Он уже вернулся на свою ферму. Неизвестно, собираются ли власти принять меры против агрессивного хищника.

Ранее сообщалось, что белый медведь устроил охоту на детей в канадском городе Пиванак, провинция Онтарио. Эксперты заявили, что он пытался охотиться на детей.

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      Никита Савин
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