Белый медведь пробрался в северный город и устроил охоту на детей

Белый медведь пробрался в канадский город Пиванак, чтобы охотиться на детей

Белый медведь устроил охоту на детей в канадском городе Пиванак, провинция Онтарио. Об этом сообщает местный сайт BayToday.

Городская полиция получила первое сообщение о белом медведе, пробравшемся в город, 13 марта. Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, зверь уже скрылся, однако им удалось найти его следы возле школьного двора. Тем временем медведя заметили в другом районе города. Согласно сообщению, он снова направлялся в сторону школы.

Эксперты, с которыми проконсультировались сотрудники полиции, объяснили, что северный хищник ведет себя так, будто выслеживает добычу. При этом в данном случае охота шла, судя по всему, на людей и в первую очередь — на детей.

Логово медведя располагалось в лесистом районе в черте города. Это в сочетании с другими аномальными особенностями поведения хищника подталкивало к выводу, что он рассматривает Пиванак в качестве своих охотничьих угодий, а горожан — в качестве добычи

полиция Пиванака

Сотрудники полиции при помощи местных охотников выследили и ликвидировали зверя. Его мясо планировалось поделить среди горожан, а шкуру и другие пригодные части туши отдать старейшинам, которые могут использовать их в традиционных ремеслах или церемониях.

Пиванак — город на севере Онтарио, населенный преимущественно представителями индейского народа кри. Часть года до него невозможно добраться по земле из-за погодных условий. В такое время Пиванак можно покинуть лишь на самолете или вертолете.

Ранее сообщалось, что на канадской территории Нунаву охотники на карибу и нарвалов шесть дней отстреливались от белых медведей у тела растерзанного товарища. Медведица пробралась в их лагерь, когда они пили чай в палатке.