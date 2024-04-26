В Бельгии отказались следовать указу Путина об активах

Бельгия отказала в содействии указу Путина об обмене заблокированными активами

Минфин Бельгии откажется содействовать обмену заблокированными активами российских и иностранных инвесторов, а указ президента России Владимира Путина номер 844 от 8 ноября 2023 года не имеет силы в Европе. Об этом представитель ведомства заявил в ответ на запрос РБК.

«Российские указы не ведут к возникновению каких-либо европейских обязательств», — указал он. Имеют силу закона в Евросоюзе только европейские нормативные акты о финансовых санкциях, которые обмена не подразумевают.

Позиция бельгийского министерства имеет особое значение, потому что оно является регулятором для депозитария Euroclear, в котором заблокирована основная часть активов россиян. Если подход не изменится, площадка вряд ли согласится разблокировать российские бумаги после их формального перехода к новым владельцам.

Ранее свою позицию высказал люксембургский депозитарий Clearstream. Он также отказался содействовать исполнению ряда российских указов, направленных на разблокировку активов, в том числе за номером 844. В то же время депозитарий сообщил, что консультируется с юристами и компетентными органами, чтобы понять последствия российских мер и установить все возможные режимы для защиты активов своих клиентов и минимизации рисков.

В России отмечали, что позиция регулятора, отвечающего за Clearstream, важнее, потому что именно он выдает разрешение на перевод ценных бумаг в иностранный депозитарий. В случае Euroclear свою позицию высказала именно такая инстанция.

Процесс обмена заблокированными активами стартовал 25 марта. У большинства брокеров дедлайн по подаче заявок истекает 8 мая, у некоторых — раньше. Российские инвесторы смогут выставить на продажу собственные заблокированные активы, которые иностранцы смогут приобрести со специальных счетов типа С. Пока обмен коснется только портфелей стоимостью не более 100 тысяч рублей или частей более крупных портфелей такого же размера.

При этом эксперты полагают, что европейские регуляторы могут увидеть в процессе обмена нарушение санкций хотя бы по той причине, что они не смогут получить и проверить информацию о бенефициарах обмена в России. Если среди них окажутся подсанкционные россияне, то речь совершенно точно пойдет о нарушениях.

Юрист адвокатского бюро «Некторов, Савельев и Партнеры» (NSP) Глеб Бойко подчеркнул, что если согласия не будет, то иностранцы, выкупившие активы россиян, не получат к ним доступа. По крайней мере, сейчас для этого нет никаких оснований.