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14:17, 24 апреля 2024Экономика

Россиян предупредили о проблемах с обменом замороженными активами

Юрист Бойко: Euroclear может отказаться от содействия по замороженным активам

Фото: Scott Graham / Unsplash

Бельгийский депозитарий Euroclear может отказаться от содействия в обмене замороженных активов россиян на заблокированные в РФ деньги иностранных инвесторов из-за санкционных рисков. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил юрист адвокатского бюро «Некторов, Савельев и Партнеры» (NSP) Глеб Бойко.

По его словам, депозитарий, как и ранее Clearstream, может усмотреть в такой процедуре риски нарушения санкций Евросоюза, США и Великобритании. Это связано с тем, что у Euroclear не будет информации о том, кто является бенефициаром обмена в России, а значит, среди них могут оказаться подсанкционные лица, объяснил Бойко.

По мнению юриста, и Euroclear, и Clearstream не разблокируют бумаги на счетах НРД без получения лицензии от своих регуляторов. Таким образом, купившие у российских инвесторов ценные бумаги иностранцы столкнутся с проблемой при их выводе со специальных транзитных счетов, так как на данный момент для этого не установлено правовых оснований, добавил он.

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Прием заявок по выкупу иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов за счет денежных средств в рублях, в том числе со счетов типа «С» ,стартовал 25 марта и продлится до 8 мая. Заявки будут ограничены суммой в 100 тысяч рублей, а стоимость тех, в которых лимит будет превышен, автоматически снизят до указанной суммы.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что люксембургский депозитарий Clearstream принял решение не оказывать иностранным инвесторам поддержку в процессе выкупа ими заблокированных бумаг у инвесторов из России. Обращаясь к своим клиентам, Clearstream предупредил, что риски для их активов растут. Важно соблюдать все применяемые санкции, подчеркивается в заявлении депозитария.

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