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11:59, 25 марта 2024Экономика

В России начали прием заявок на обмен заблокированными активами

Заявки на обмен заблокированными активами будут принимать в России до 8 мая

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Прием заявок по выкупу иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов за счет денежных средств в рублях, в том числе со счетов типа «С», начавшийся в понедельник, 25 марта, продлится до 8 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Инвестиционную палату, назначенной властями организатором обмена заблокированными активами.

Отмечается, что инвесторы смогут предъявить к выкупу более 3,5 тысячи биржевых инструментов, размещенных на сайте Инвестпалаты. Заявки будут ограничены суммой в 100 тысяч рублей, а стоимость тех, в которых лимит будет превышен, автоматически снизят до указанной суммы.

Начальная стоимость ценных бумаг в заявке, рассчитать которую можно будет с помощью специального «Калькулятора выкупа», будет определяться в рублях по курсу Банка России на основании цены закрытия торгов 22 марта 2024 года, составившей 91,95 рубля. После подачи заявки физические лица — резиденты временно не смогут распоряжаться иностранными ценными бумагами, предъявленными к выкупу, но сохранят за собой право собственности на них.

Ранее в Минфине РФ рассказали о разработке процедуры обмена, в рамках которой иностранные граждане смогут купить у российских инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет средств, хранящихся на специальных счетах типа «С».

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      Дмитрий Воронин
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