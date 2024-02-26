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12:10, 26 февраля 2024Экономика

Минфин разработал порядок обмена замороженными активами для россиян

Силуанов: обмен замороженными активами для россиян хотят запустить в 2024 году

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Министерство финансов подготовило порядок обмена замороженными активами для россиян. Об этом в ходе интервью РИА Новости заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Он отметил, что этот вопрос активно разрабатывается правительством, и планируется запустить обмен такими активами уже в 2024 году. «Тема развивается, в этом году ее решим. Подготовили проекты порядка обмена этих активов, примем решение в ближайшее время», — добавил министр.

Также Силуанов напомнил, что объем замороженных западных активов в России сравним с тем, что заблокировали у себя недружественные государства. Глава Минфина заверил граждан, любые действия западных стран в рамках санкционного давления получат симметричный ответ.

Однако действия России станут только реакцией на решения стран Запада, подчеркнул он. «Это вопрос не к нам, следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше», — указал он.

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