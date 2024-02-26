Силуанов оценил объем замороженных западных активов в России

Глава Минфина Силуанов назвал сравнимым объем замороженных западных активов в РФ

Объем замороженных западных активов в России сравним с тем, что заблокировали у себя недружественные государства. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр финансов Антон Силуанов.

Таким образом, заверил он, любые действия западных стран в рамках санкционного давления получат симметричный ответ. Впрочем, добавил глава ведомства, действия России станут только реакцией.

«Это вопрос не к нам, следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше», — указал он.

Силуанов подчеркнул, что из-за действий с российскими активами надежность доллара и евро окончательно подорвана. В числе стран, которые сделали из ситуации свои выводы, министр назвал Китай, сокращающий свое участие в американских бумагах.

За последний год Китай, в соответствии с данными Минфина США, снизил вложения в американский госдолг примерно на 15 процентов. По состоянию на январь их объем составлял 859,4 миллиарда долларов, что позволяет Пекину занимать второе место в списке владельцев госдолга.

За этот же период свои вложения нарастили, в частности, Индия (плюс 17 процентов), Объединенные Арабские Эмираты (плюс 45 процентов), Ирак (почти в два раза). Кроме того, как указывал профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, одновременно с продажей госдолга США Китай скупает агентские облигации США как более доходные бумаги, а значительную часть доходов от продажи облигаций расходует на поддержание курса национальной валюты.

В том же интервью Силуанов отмечал, что Россия достаточно давно работает над идеей размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях, но переговоры с Пекином пока ни к чему не привели.