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07:43, 26 февраля 2024Экономика

Силуанов рассказал о застое в переговорах с Китаем по займам в юанях

Глава Минфина Силуанов рассказал о желании занимать в юанях и отсутствии решения
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российское Министерство финансов уже достаточно давно обсуждает с Китаем возможность займов в юанях, но к настоящему моменту решения этого вопроса нет. О застое в переговорах в интервью РИА Новости рассказал глава ведомства Антон Силуанов.

Он напомнил, что в текущем законе о бюджете предусмотрены заимствования только на внутреннем рынке. Тема продажи госдолга в китайской валюте поднималась в последний раз в конце 2023 года на межминистерском диалоге.

В начале января о стремлении Минфина размещать облигации федерального займа (ОФЗ) в юанях говорил глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов ведомства Денис Мамонов. По его словам, для России в нынешних условиях юаневый рынок является наиболее ликвидным и перспективным сегментом внешнего рынка.

Согласие китайской стороны позволило бы продвинуться в деле развития финансовой инфраструктуры и увеличило бы взаимосвязь российского и китайского финансовых рынков. Однако, как и Силуанов, чиновник признал, что со стороны Пекина никаких подвижек нет.

Впервые Москва заявила о намерении разместить ОФЗ в юанях только для китайских инвесторов в 2015 году, когда западные страны только начинали вводить санкции. Тогда предполагалось, что объем заимствований составит один миллиард долларов. Почти десять лет переговоров не принесли результата.

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