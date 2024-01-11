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20:45, 11 января 2024Экономика

Минфин России сообщил о стремлении размещать госдолг в юанях

Глава департамента Минфина Мамонов: Россия хотела бы размещать госдолг в юанях

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Россия продолжает работу над размещением облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях, однако пока не удается получить поддержку инициативы у китайской стороны. О таком стремлении сообщил глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Денис Мамонов, передает РИА Новости.

По его словам, юаневый рынок является наиболее ликвидным и перспективным сегементом внешнего рынка, а размещение госдолга позволило бы продвинуться в деле развития финансовой инфраструктуры. С помощью юаневых облигаций можно было бы работать над лучшей взаимосвязью российского и китайского финансовых рынков. «Тут не все, к сожалению, зависит от нас. Мы также должны увидеть поддержку этой инициативы со стороны китайских партнеров, над чем сейчас и работаем», — признал чиновник.

В первый раз Россия захотела разместить ОФЗ в юанях еще в 2015 году в объеме один миллиард долларов только для китайских инвесторов. Однако с тех пор каких-либо серьезных подвижек в этом направлении не демонстрировалось.

В последнее время китайский фондовый рынок находится не в лучшем состоянии. Индекс крупнейших компаний (CSI 300) по итогам 2023 года потерял более десяти процентов, в то время как европейский и американский индексы показали значительный рост. С начала года инвесторы также не видят признаков позитивных изменений, а усилия Пекина по поддержанию экономики пока не дают успеха.

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      Платон Щукин
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